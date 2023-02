Teenekas majandusjuht: tööjõu leidmisega on seis veel hullem kui mõned aastad tagasi

«Leib on laual olnud ja vorsti oleme ka jõudnud selle peale osta. Tööga rikkaks ei saa – see on päris selge. Ning tööjõu leidmisega on seis veel hullem kui mõned aastad tagasi. Lootsime ukrainlaste peale, aga meile ei ole sealt ühtegi tulnud. Seetõttu oleme kuidagi hakkama saanud oma inimestega. Tööl käivad inimesed nii Võrumaalt Krabist kui ka Tartu tagant Külitsest.»