VIDEOLUGU ⟩ Võrokesed surusid Eesti tipus kanna maha

«Selleks, et tagada Võrumaa keele ja kultuuri edasine areng, oleme sunnitud nõudma, et lõpetataks Nursipalu polügooni laiendamine, mis on ebaproportsionaalne ja üledimensioneeritud nii Võru linna, Võrumaa kui ka kogu Eesti suhtes,» seisab viiest punktist koosnevas apellis ehk avalikus pöördumises. «Eesti Vabariigi kodanikena teatame, et Võrumaa elanikele on vastuvõetamatu igasugune inimõiguste, kohaliku looduse ning elukeskkonna vastane vaenulik tegevus.»