Minister: Värska gümnaasiumi päästab suurem toetus ja lapsetegu

«Leppisime õpilastega kokku, et siin on kaks suurt küsimust, mis tuleb lahendada,» rääkis Lukas reedel pärast Värska gümnaasiumi külastust. «Üks on minu ülesanne: teha regionaalselt oluliste, Tallinnast ja Tartust kaugemate piirkondade väiksemate koolide alles jäämiseks vastavad finantseerimise meetmed ja koefitsiendid. Õpilaste ülesandeks jäi, tulevikku vaadates, mitte kohe, soetada siia piirkonda rohkem lapsi.»