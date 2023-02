Vello Jaska: harjutusväljaku laiendusest tuleb rääkida ausalt ja avameelselt

Inimesed vajavad aga turvalist elukeskkonda; oma kodupaika, kus on nende juured ja mälestused, kultuuritraditsioonid – nende minimaailm, mille nad on aastatega loonud. Siit kooruvadki välja probleemid, mis panevad asjaosalisi, otsustajaid ja kogu üldsuse valikute ette: kuidas toimida? Kumb on olulisem: kas polügoon või inimeste kodud ja saatused?