Ilmar Tagel: Põlvamaal napib sportimisvõimalusi

Nendega seati eesmärk, et aastal 2030 peab eestimaalaste vaimne ja kehaline tasakaal ning heaolu vastama Põhjamaade tasemele ning et Eestis on kehalist aktiivsust soodustav elukeskkond kaasnevate teenustega, mis toetavad inimeste tervena elatud eluea pikenemist ja eneseteostust ning majanduskasvu. Võin eksida, kuid olen arvamusel, et Põhjamaad on meil vahepeal kõvasti eest ära läinud.