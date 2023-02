Politsei leidis Võrus kadunud Evi

Murelikud lähedased andsid politseile teada, et 3. veebruarist saati ei ole neil õnnestunud kontakti saada oma pereliikmega. Naine oli kodust lahkudes maha jätnud kõik oma isiklikud asjad. Telefon oli tal küll kaasas, kuid sellele naine ei vastanud.

Õhtul enne kella 21 andis politsei teada, et Evi on tagasi kodus ja temaga on kõik korras.