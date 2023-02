Eesti saunatootjad ühinesid algatuses „Saunad Ukrainasse“

Iga Ukrainasse viidav saunakompleks luuakse koostöös konkreetsete Ukraina üksustega, et arvestada just nende vajadustega.

„Ukraina võitlus vabaduse eest on võitlus kogu vaba maailma eest. Igaühel on võimalik anda ka oma panus. Meie panustame võitlejate moraali tõstmisse ja võitlusvaimu toetamisse, luues tagalasse hädavajalikud pesemis- ja puhkevõimalused. Loodame, et algatusega liituvad peale Eesti ettevõtjate ja saunasõprade ka välismaised ettevõtted ja saunaliidud,“ ütles algatuse eestvedaja, Eesti kerisetootja HUUM OÜ juht Siim Nellis, kes vastutab kogu ettevõtmise tehnilise lahenduse eest.