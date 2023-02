GALERII ⟩ Võru toimetulekukool sai nurgakivi

«Lapsed on uue koolimaja ehitamisest väga teadlikud ning ootavad põnevusega selle valmimist,» rääkis sellest õppeaastast Võru Järve kooli juhina tööd alustanud Maie Oppar. Ta lisas, et uude kooli kolivad 34 senist last ning lisaks on kooliperre sügisest oodata ka uusi lapsi.