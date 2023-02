Kerkisid peretoetuste summad

Esimese ja teise lapse toetus ning üksikvanema lapse toetus on nüüd 80 eurot. Lapsetoetus alates kolmandast lapsest on endiselt 100 eurot. Lasterikka pere toetus kolme kuni kuue lapse eest on nüüd 650 eurot ning seitsme ja enama lapse eest 850 eurot. Jaanuari- ja veebruarikuu toetuste vahe makstakse tagasiulatuvalt hiljemalt 31. maiks.