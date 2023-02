Eesti laskesuusataja saavutas Haanja IBU juunioride etapil kõrge koha

Palm läbis lasketiirud eksimusteta ja kaotust võitjale kogunes 26,9 sekundit. «Jään võistlusega väga rahule. Tulemus on täpselt selline nagu sihtisin ja järgmistel võistluspäevadel saab veel parem olla,» ütles Tuudor Palm. Ta lisas, et Haanja etapp on väga hästi korraldatud ja raja ääres on palju tuttavaid. «Lasketiirus on eriti hästi kuulda, kuidas fännid kaasa elavad. See on väga vinge.»

Rahvusvahelises konkurentsis astus võistlustulle 189 sportlast 24 rahvuskoondisest. Lisaks Palmile esindasid Eesti noorte ja juunioride koondist neidudest Lisbeth Liiv, Vibeke Välbe, Gerda Kivil, Pauline Puusaar, Violetta Konopljova, Mia Mai Huik ja Hanna Gunnari, noormeestest Mark-Markos Kehva, Markus Rene Epner, Ivar Všivtsev, Ralf Vikat, Gregor Narusk ja Joosep Perv.

Haanja IBU juunioride karikasarja etapp jätkub reedel taas sprindivõistlustega. Võistlus on kõigile pealtvaatajatele tasuta.