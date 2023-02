Põlvamaa lühiuudised

Aasta kontsertkoori juhatab Külli Lokko

Selgus Peri oja süvendaja

Põlva vallavalitsus kuulutas hiljuti välja riigihanke Peri oja paisutatud osa süvendamiseks. Laekus üheksa pakkumust, millest edukaks tunnistati ASi Kurmik pakkumus. Selle maksumus on ilma käibemaksuta 12 600 eurot (15 120 eurot koos käibemaksuga). LEPM

Matkasari tutvustab veskeid

Leevi hooldekodu läbib värskenduskuuri

Leevi hooldekodus muutuvad elu- ja töötingimused Euroopa Liidu toetuse abil peagi paremaks. Hiljemalt aasta lõpuks on seal plaanis nüüdisajastada kanalisatsioonisüsteemi, et tõkestada nakkushaiguste levikut. Energiatõhususe suurendamiseks on aga kavas soojustada vundament ja fassaad.