Põlva õpilased valmistavad võitlejatele kaevikuküünlaid

Põlva Jakobi kooli meistrimehe, Kaitseliidu Põlva maleva liikme Hjalmar Mandeli sõnutsi on kaevikuküünla mõte pakkuda soojust. «Lõhume lõpuni põlemata küünlad juppideks, sulatame ümber, võtame tahid välja, et küünal ainult soojendaks – asugu sõdur kaevikus või ajutises varjendis. Kui oled kaevikus, on see küünal sul jalgade vahel ning saad sellega soojendada nii käsi kui jalgu ning suuremate küünalde peal ka teevett soojendada.»