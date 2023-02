Võrumaa lühiuudised

Algab seto keele kursus

Võrumaal tuleb õpilasvarjutus

Põhikoolilõpetajatel, kes mõtlevad edasiõppimisele Võrumaa gümnaasiumides või kutsekoolis, on võimalik tulla sel aastal õpilasvarjuna kooliga tutvuma. See tähendab, et 9. klassi õpilastel on suurepärane võimalus veeta üks päev gümnasisti või kutsekooli õpilase kõrval, käia koos temaga tundides ja osaleda koolielus.