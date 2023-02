Teie erakonna kodulehelt jäi silma, et astute vastu sotsialistliku mõtteviisi levikule. Mida sellega silmas peate?

Sellega peetakse silmas süvenevat suundumist jõukuse ümberjagamisele. Meie põhimõte on, et jõukust tuleb juurde luua, mitte ümber jagada. Selleks, et pakkuda tuge neile, kes hädas, peab olema midagi jagada. Minagi sain sügisel hinnatõusu leevenduse toetust 100 eurot. Mul ei ole seda vaja. Samal ajal näen ümberringi palju inimesi, kel oleks väga palju asju vaja.