Valkas sattus Pedelisse tundmatut ainet

Kohale kutsuti ka riikliku keskkonnaameti esindajad. Selle avalike suhete spetsialisti Karina Dvorjaninova sõnul oli jõevee pinnal kitsas õline kiht, millel ei olnud märkimisväärset lõhna ega värvi. Esmasel vaatlusel reostuse allikat ei leitud. Hiljem edastas amet, et 900 meetrit ülesvoolu on Rūjienase tänaval sild, mille juures on neli kraavi, mis viivad jõkke reovett. Visuaalsel vaatlusel leiti leiti samasugust reostust ka selle silla alt. Kuna mõni päev enne intsidenti oli olnud tugevaid vihmasadusid, järeldas amet, et küllap kandis jõgi sillal sulanud lumega kaasa tulnud reostuse allavoolu.