Torupillitalu peremees pälvis peapreemia

Tuntud torupillimeister sai suure tunnustuse osaliseks Eesti torupillitraditsiooni taastamise ja edendamise eest. Tema kohta on öeldud, et ta on imemees, kes suudab puhuda torupillile hinge sisse ning mõnusad meloodiad välja.

Auhinnatud sai ka Põlvamaalt pärit Ove Musting. Tema pälvis audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia – aasta debüüt: mängufilm «Kalev». Musting on filmi režissöör.

Kultuurkapitali 2022. aasta peapreemiad ja elutööpreemiad ning kujutava ja rakenduskunsti, audiovisuaalse kunsti ja rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiad anti kätte eile Viimsi Artiumis.