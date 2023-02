Valgamaa väikeettevõtja pälvis kõrge tunnustuse

Kategoorias "Edukas sooloettevõtja - aasta parim iseendale tööandja" kuulutati võitjaks DonnDIY OÜ, mille tegevusala on masinaehitusvideote tootmine platvormile Youtube. Donald Dorchil on kuldsed käed ja üle 870 000 jälgijat Youtube’is üle maailma. Viimase kahe aasta suuremad ettevõtmised on olnud neljaveolised UTV ja metsaveohaagis, mis toimivad komplektis ja aitavad metsa majandada. Videod teenivad aastaringselt reklaamitulu ja võimaldavad ettevõtjale koos perega elu maapiirkonnas, Lõuna-Eestis. Tegemist on traditsiooniliste käeliste ja tehnikaoskuste nutika ühendamisega infoühiskonna võimalustega.