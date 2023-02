GALERII ⟩ Otepää valda külastas peapiiskop Urmas Viilma

Peapiiskop Urmas Viilma sõnas, et kutse vallavalitsuselt tuli meeldiva üllatusena. „Viibin väga palju Eestis erinevatel kogudustel külas ning siis oleme ka kohalikku omavalitsust koos koguduse esindajatega külastanud. Seda aga, et kohalik omavalitsus ise peapiiskopi külla kutsub, juhtub harva, seda enam oli mul rõõm kutse vastu võtta.“

Vallavanem Jaanus Barkala märkis, et omavalitsusel on hea koostöö kõikide kirikute ja kogudustega. "Kuna siinses pastoraadis õnnistati esimene sinimustvalge trikoloor, siis on ka meie suhted EELK-ga natuke tihedamad, kui muidu ehk kombeks. „Nagu vanad sõjamehed armastavad öelda – kaevikutes ateiste ei ole, aga kirikuga tuleb häid suhted hoida mitte ainult halbadel, vaid ka headel aegadel.“