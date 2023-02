Kagu-Eesti ettevõtjatel on võimaluste rägastikus raske orienteeruda

Ministeeriumid on ette valmistamas uusi toetusmeetmeid ja esimesed uuendatud voorud on juba ka avatud. Kaido Palu Võrumaa arenduskeskusest märkis, et väga oluline on, et meie ettevõtjad omaks võimalikult varakult ja adekvaatset informatsiooni nii uutest prioriteetidest kui kavandatavatest toetusmeetmetest. “Omades rohkem infot, on võimalik ka paremini oma ettevõtte arenduse ideed läbi mõelda,” lisas Palu.