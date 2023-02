Otepää Kultuurikeskuste uueks loomejuhiks valiti Kaisa Areng

Kaisa on Otepää gümnaasiumi lõpetanud 2007. aastal. Ta on lõpetanud Tartu kutsehariduskeskuses kelneri eriala ning hetkel on pooleli õpingud TÜ Viljandi kultuuriakadeemias lavastuskorralduse erialal. Kaisa Areng on varasemalt töötanud teenindusvaldkonnas nii Eestis kui ka välismaal. Viimased kaheksa aastat on ta olnud teatris Vanemuine inspitsient ehk etenduse juht ja lavastaja abi.