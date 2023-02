Põlvas jälgivad rasedaid kohalikud asjatundjad

Kui 2019. aasta detsembris Põlva haigla sünnitusosakond suleti, jäi paljudele valearusaam, et naised ei saa Põlvas enam käia ka ämmaemanda või günekoloogi vastuvõtul. Tegelikult see niimoodi ei ole, sest jaanuarist 2020 on Põlvas avatud ämmaemandus- ja günekoloogiakeskus.