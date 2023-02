Taksojuhtide tööpõld kiratseb

Lõuna-Eesti taksojuhtidel on tellimusi harvaks jäänud ja ühe põhjusena näevad nad selle taga elukalliduse tõusu. Pilt on illustreeriv.

Põlvas, Võrus ja Valgas on taksodega sõitmine muutunud nii harvaks, et mõnelgi taksojuhil on tulnud kõrvale lisatöö otsida – muidu ära ei elaks. Oma põntsu pani teenistusele koroonapandeemia, nüüd mõjutab seda aga elukalliduse tõus.