Edukas juutuuber võitis auhinna

Dorchil on 870 000 jälgijat You Tube’is üle maailma. Viimase kahe aasta suuremad projektid on olnud seotud neljaveoliste UTVde ja metsaveohaagistega. Videod teenivad aasta ringi reklaamitulu ja võimaldavad elada koos perega maapiirkonnas. Tegemist on traditsiooniliste käeliste ja tehnikaoskuste nutika ühendamisega infoühiskonna võimalustega.