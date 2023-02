«Patrulltegevuse käigus oleme kontrollinud 17 saanijuhti. Positiivne on tõdeda, et seni kontrollitud saanijuhid on kõik olnud kained ja juhtimisõigusega ning lumesaanid vastavad maastikusõiduki nõuetele,» andis Valga politseijaoskond sotsiaalmeedias teada.