Loe, milliseid kõnesid tehti ööpäevaga Lõuna-Eestist numbrile 112

Laupäeval oli üleeuroopaline 112 päev. Selle raames läks politsei- ja piirivalveamet (PPA) koos häirekeskusega 24-tunnisele virtuaalmatkale ning postitas terve ööpäeva PPA Facebooki lehele kokkuvõtted hädaabinumbrile 112 tehtud politseiga seotud kõnedest.

Info avaldati tunnise viivitusega ning suure üldistusastmega, et tagada teatajate turvalisus ja anonüümsus ning hoida võimalikke menetlusi. Kõnede avaldamisega tehti algust reedel kell 9 ja lõpetati laupäeva hommikul.

Põlva-, Valga- ja Võrumaalt tehti sel perioodil hädaabinumbrile järgmised kõned

VÄGIVALD: kell 10.23 lõi Põlvamaal üks mees teist. Kiirabi kohapeale ei vajata, oodatakse politseid.

LIIKLUS: 11.09 teatati sõidukist, mis Võru linnas sõitis 30 km/h alas teataja hinnangul umbes 70 km/h, tegi ohtlikke möödasõite, ei jälginud fooritulesid ja rikkus muid liiklusreegleid. Info edastati patrullidele.

LÄHISUHTEVÄGIVALD: 12.16 teatati telefoni teel ähvardamisest Võru maakonnas.

INFO: 12.55 teatati Võrus autost fliisidega kaubitsemisest. Teataja lähenedes sõitsid müüjad parklast ära.

INFO: 13.02 teatati Valgamaal Tõrva vallas bussipeatuses lõhutud pingist.

INFO: 13.05 teatati Valgamaal Valga-Uulu maanteel Porschest, mis tundub kiirust ületavat. Info edastati patrullidele.

INFO: 13.20 teatati Põlvas parklas risti pargitud autost, mis on nii olnud juba teist päeva. Politsei võttis omanikuga ühendust, kes selgitas, et ta hoidis kohta teisele autole. Lubas auto ümber parkida.

LÄHISUHTEVÄGIVALD: 13.46 teatati lähisuhtevägivalla juhtumist Valgas.

LIIKLUSÕNNETUS: 14.33 teatati kraavis olevast sõidukist Valgamaal.

INFO: 14.51 teatati Valgas petukõnest. Teataja nimele sooviti laenu võtta.

LIIKLUSÕNNETUS: 15.56 teatati liiklusõnnetusest Tõrva vallas. Kallakust on alla sõitnud kaubik.

JOOBES INIMENE: 16.01 teatati teadvuseta joobes mehest Valgas.

INFO: 16.44 teatati võimalikust konfliktist Valgamaal.

LÄHISUHTEVÄGIVALD: 16.48 teatati lähisuhtevägivallast Valga maakonnas.

JOOBES INIMENE: 17.16 teatati, et Võru maakonnas asuva maja trepikojas magab purjus mees.

LIIKLUSÕNNETUS: 17.57 teatati, et autojuht on Võru maakonnas otsa sõitnud metskitsele. Metskits hukkus, inimesed viga ei saanud.

INFO: 18.57 helistaja andis teada Valga maakonnas haljasalal parkivast autost.

LÄHISUHTEVÄGIVALD: 19.14 teatati lähisuhtevägivallast Valga maakonnas.

INFO: 19.59 anti teada, et Valga maakonnas on mahajäetud majas näha kahtlast liikumist.

VÄGIVALD: 20.01 anti teada, et Lõuna-Eestis hooldekodus läksid kaks inimest omavahel kaklema. Olukorra lahendamiseks paluti politsei abi.

LÄRM: 20.34 helistaja andis teada, et Võrus kortermajas on pidu ja mängib vali muusika, mis helistajat häirib. Häirekeskus selgitas, et öörahu algab südaööl.

LÄHISUHTEVÄGIVALD: 20.45 sai politsei teate lähisuhtevägivallast Valgamaal.

INFO: 20.54 andis helistaja Põlvamaalt teada, et kaotas mobiiltelefoni.

KELMUS: 21.20 anti Valgast teada petukirjast.

INFO: 21.22 anti Valgamaalt teada, et metsas liiguvad võõrad. Helistaja kahtlustab, et tegu on varastega.

LIIKLUS 21.45 kõrvaldas patrull Valgamaal liiklusest juhilubadeta inimese.

VÄGIVALD: 22.26 helistaja Põlvamaalt andis teada, et teda löödi täna päeval noaga.

LIIKLUSÕNNETUS: 22.29 andis helistaja Põlvamaalt teada, et tund aega tagasi sõitis ta libeda tõttu teelt välja. Auto sai õnnetuses viga, juht õnneks mitte. Helistaja soov on juhtum politseis fikseerida.

LÄHISUHTEVÄGIVALD: 23.03 anti Võrumaalt teada lähisuhtevägivallast.

LIIKLUSÕNNETUS: 23.06 anti teada liiklusõnnetusest Võrumaal. Juhid ei saa süüs kokkuleppele ja ootavad politseid. Inimesed õnnetuses viga ei saanud.

KADUNUD INIMENE: 23.12 anti Valgamaalt teada kadunud lähedasest.

(Politsei- ja piirivalveamet: kadunud nooruk tuli tagasi koju.)

LÄRM: 00.19 anti Võrumaalt teada öörahu rikkumisest, naaberkorterist kostub vali muusika.

KADUNUD INIMENE: 00.51 anti Valgast teada vanemast prouast, kellel on õues seljas üksnes pidžaama. Noored andsid vanainimesele selga oma jope, teataja jääb naisterahva juurde kuni abi saabumiseni.

(Politsei- ja piirivalveamet: kiirabi vaatas naise üle ja veendus, et tema tervis on korras. Politseinikud ja meedikud toimetasid proua koju ja aitasid teki alla ning andsid sellest teada ka lähedastele.)

KONFLIKT: 1.53 teatati, et Põlvamaal on meelelahutusasutuse ees joobes ja agressiivne mees, lubab kõiki ära tappa. Turvatöötaja annab teada, et kasutas pisargaasi.

JOOBES INIMENE: 2.24 anti Põlvamaal teada kanepit tarvitavast seltskonnast, teataja sõnul on seltskonnas ka lapsed.

JOOBES INIMENE: 2.30 andis Võrust helistanud mees teada, et on joobes ja eksinud, ei tea, kuhu minna ja külmetab. Ootab politseid appi.

LIIKLUSÕNNETUS: 2.58 helistas Läti kodanik Valgast ja andis teada liiklusõnnetusest, kus keegi küll viga ei saanud, aga kuna teist autot juhtis eestlane, siis ei saa nad keelebarjääri tõttu suheldud. Paluvad politseinikel tulla appi.

LÄHISUHTEVÄGIVALD: 05.05 teatati lähisuhtevägivallast Võru maakonnas.

KADUNUD INIMENE: 07.14 teatati, et eile õhtul lahkus Valgamaal elav mees oma kodust ning pole seni tagasi tulnud ning tema telefon on välja lülitatud.