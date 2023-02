MK-sarja üldvõitja Daisy Kudre-Schnyder tuli finaaletapil kuuendaks

Starditi eelmise päeva sprindi tulemuste alusel, Daisy Kudre-Schnyder läks rajale 12 sekundit pärast rootslannat Linda Lindkvisti, tema järel ühe minuti sees viis lähimat jälitajat. Haaravas ja tasavägises võistluses näitas oma parimate päevade vormi endine maailma esinumber, neljandana startinud rootslanna Tove Alexandersson. Vahepeal neli aastat peamiselt suusamägironimisega tegelenud 30-aastane multitalent püüdis ükshaaval kinni kõik eespool startinud konkurendid ja näitas viimastel kilomeetritel, et on jätkuvalt võimeline kõik konkurendid selja taha jätma. Tema edu esimesena 9,3-kilomeetrisele rajale läinud kaasmaalase Linda Lindkvisti ees oli finišis 18 sekundit, kolmandana lõpetas veel üks rootslanna – Frida Sandberg (+01.14).

Daisy Kudre-Schnyder: „Olen viimastel päevadel pidanud ennast eriti just vaimselt väga kõvasti kokku võtma. Hooaeg on olnud väga intensiivne ja väsitav. Kahe eelmise päeva kõrged kohad tulid ideaalsete sooritustega. Täna ei olnud mul enam seda vaimujõudu, mida vajanuksin kuuendast kohast kõrgemale jõudmiseks. Olen küll tänases natuke pettunud, kuid MK-sarja üldvõit oli mul käes juba eilse seisuga. Tänane võistlus näitas taaskord, et konkurents on tugev ja pjedestaalile pääesb ainult suurepärase sooritusega. Kokkuvõttes olen hooajaga rahul, tänan kõiki pöidlahoidjaid ja uuel MK-hooajal siis uuesti!“