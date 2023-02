Fikseeritud hinnaga elektripaketid on muutumas odavamaks

Samas tuleb paketti valides arvestada, et kuni märtsi lõpuni kompenseerib riik kodutarbijale kuni 5 senti hinnast, mis ületab 8 senti kWh kohta. See tähendab, et börsielekter ei anna universaalteenuse ees praegu veel eriti suurt eelist.

Börsielektri viimase nelja nädala keskmine hind on 11,3 senti kWh eest ehk tunduvalt madalam kui universaalteenus, mis oli 15,4 s/kWh. Universaalteenust pakutakse praegu erinevate müüjate poolt koos käibemaksu ja marginaaliga vahemikus 19,24 kuni 20,11 senti kilovatt-tunnist.

Põhjamaade piirkonna elektri tulevikutehingud näitavad, et teises kvartalis peaksid elektri hinnad jääma 8-9 s/kWh ja kolmandas kvartalis 5-7 s/kWh kanti, mis tähendab, et hinnad liiguvad kevadele vastu languskursil.

See annab elektrimüüjatele lõpuks võimaluse tuua pisut allapoole ka fikseeritud pakettide hinnad. Ka lahkumistrahvita elektrilepingute kilovatt-tunni hind on sedavõrd palju langenud, et ei erine enam märkimisväärselt universaalteenuse omast ja on kohati soodsamgi.

Elektrimüüja Elektrumi juhi Andrus Liivandi sõnul langevad Balti regioonis viimastel nädalatel elektrienergia hinnad ilmaprognooside muutumise taktis. «Samas sellele trendile töötab vastu Saksamaa turg, kus hinnad endiselt tõusevad,» sõnas ta. «Milline trend täpsemalt peale jääb, näitab lähitulevik. Jaeturule pakutavad fikseeritud hinnaga paketid liiguvad siis vooluga kaasa.»

Elektrumis on viimastel nädalatel 36 kuulise trahvita väljumisega lepingu «Kasulik Klõps» hinnad langenud keskmiselt 20 protsenti ja 60 kuulisel fikseeritud hinnaga ning lepingu «Kindel Klõps» ennetähtaegse lõpetamise trahviga paketil 7 protsenti.