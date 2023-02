TalTech kutsub lõunaeestlasi avatud uste päevale

Keskkonna säästmiseks pakub TalTech tasuta transporti vaid neist suundadest, kust on tulijaid vähemalt 30 – seejuures saab peale ja maha ka teele jäävatest asulatest. «Tavaliselt on olnud nii, et tellime Tartust Tallinna suunal ühe bussi ja kõik, kes on siis huvilised Võrust, Otepäält jne pääsevad sinna peale,» märkis TalTechi ürituskorraldusspetsialist Martin Kriisemann. «Soovitan haarata kaasa ka sõbrad ja koolikaaslased. Hulgakesti huvitavam nii Tallinna sõita kui ka avatud uste päeval osaleda. Kui Valgast tuleks 30 huvilist kokku, siis saaksime bussi tellida, mis viiks otse piirilinnast Tallinna.»