Ühiskontserdile panid punkti õpetajad

«Seekordne sõpruskoolide kohtumine Tõrvas on juba viieteistkümnes,» andis teada Tõrva muusikakooli direktor Thea Leitmaa. «2007. aasta veebruaris kogunesid meie kirik-kammersaali kolme Mulgimaa muusikakooli õpetajad ja õpilased, et meenutada ühise kontserdiga Tõrva muusikakooli rajajat ja endist direktorit Aino Orgset. Sellest päevast sai alguse tugev sõpruskoolide traditsioon, mis liidab nüüd kõiki Mulgimaal tegutsevaid muusikakoole, mida on kokku neli.»