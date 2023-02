Otepää kultuurikeskused said kaks uut töötajat

Areng on varem töötanud teenindusvaldkonnas nii Eestis kui ka välismaal. Viimased kaheksa aastat on ta olnud teatris Vanemuine inspitsient ehk etenduse juht ja lavastaja abi.

«Olen Otepääl kasvanud ja elan siin ka praegu. Otepää on just see paik, kus tahan oma kanda kinnitada ja lapsi kasvatada – see on ka põhjus, miks teatrist ära tulin ja nüüd kodulinnas loomejuhi kohale kandideerisin,» sõnas Kaisa Areng.