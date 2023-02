Valgast on saanud Lõuna-Eesti narkopesa

«Käimasolev protsess, mis Valga kohtumajas algas, on minu kohtupraktikas ja kahtlemata ka Valga maakonnas üks mahukamaid,» ütles Lõuna ringkonnaprokurör Ülle Hõrak. «Mahukus tuleb eelkõige sellest, et süüdistatavaid on 11, kellest viis on vahi all.»