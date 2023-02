Jaan Rapp: kas me oleme valmis?

Riskide maandamise seisukohalt oleme teinud ära üliolulise sammu. Kuulume NATOsse ja kuigi me õnneks ei tea, kui tõhusalt suur kaitseorganisatsioon liikmesriigi ründamise korral tegutsema on suuteline, on sõda Ukrainas sundinud teda oma valmisoleku varasemast märksa kõrgemale tasemele viima.

Kui pigem seostatakse selliseid ohtusid rannikualadega, siis 2019. aasta torm, mis Võru pikemaks ajaks elektrita jättis, tõestas, et rajud võivad olulisel määral halvata elu ka sügaval sisemaal. Kuuldavasti on nelja aasta tagusest rajust vähemasti nüüdseks tehtud omajagu järeldusi ja sellisel kujul me ehk enam halvatavad pole.

Ettearvamatu on nii loodus kui agressiivne naaber ja rünnak tuleb tihti kujul, mida me ette näha ei oska. Õnneks on Eestis käimas aktsioon, mis nii mõnegi riskiteguri vastu valmistuda aitab. See on varjekohtade kaardistamine, millega on päris kaugele jõutud ka Lõuna-Eestis. Samuti saavad paljud suuremad asulad ohuteavituse sireeni. Esimesena saab see paika Viljandis, kus seda täna ka esitletakse.