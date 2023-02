Eesti Energia: energiakriis näib selleks talveks seljatatud olevat

«Bloomberg kirjutas eelmisel nädalal, et Eesti gaasimüüjad eesotsas Eesti Gaasiga on asunud otsima veeldatud maagaasi, et asendada Venemaalt pärit kütus. Kui märtsini on Bloombergi andmeil gaasivarud Klaipeda terminali kaudu tagatud, siis lähinädalail kuulutab Eesti Gaas välja hanked aprillist septembrini Inkoo ujuvterminali kaudu,» ütles ta, lisades, et maagaasi turuhinna kukkumine augustikuiselt rekordtasemelt 80 protsendi võrra on ka Baltimaades suurendanud huvi taas kasutada maagaasi, kuna alates sügisest otsiti alternatiivseid lahendusi kütteõli ja põlevkivi näol.

Miller selgitas, et kuigi eelmisel aastal suurenesid torugaasi tarned Euroopasse nii Norrast, Põhja-Aafrikast kui Aserbaidžaanist, ei pea Morgan Stanley seda piisavaks, et pääseda suurest LNG vajadusest. Võtmeküsimusena jääb õhku aga tarbimine. Näiteks Oxford Institute for Energy Studies’i analüüsi järgi vähenes gaasikasutus Euroopa Liidus ja Suurbritannias mullu aastases võrdluses 14 protsenti ja aastate 2017 ning 2021 võrdluses 15 protsenti. Mõttekoda Bruegel prognoosib, et sel aastal võib tekkida vajadus tarbimist veelgi vähendada, kui Venemaa katkestab ka allesjäänud torutarned ja ilm kujuneb keskmisest külmemaks.