Lõplik ⟩ Tartu maraton toimub täispikkuses

«Ennustus näitab, et täna on viimane tõeliselt soe päev ja raja olukord enam kehvemaks ei lähe. Nädalavahetusel on oodata 10–15 sentimeetrit lumelisa, mis teeb loodetavasti ka kehvemad rajaosad paremaks,» täpsustas peakorraldaja.

Korraldajatele on seni valmistanud kõige rohkem muret täispika raja viimane lõik Hellenurmest Elvasse. Seal on lumekiht kõige õhem. «Tegelikult on ka selle lõpuosast umbes üheksa kilomeetrit täitsa heas seisus. Kehvem seis on umbes ühel kilomeetril, aga ka seal on võimalik suuskadega teed leida. Otsustasime, et pole õige ohverdada 15 kilomeetrit head suusarada mõnesaja meetri pärast. Kasutame maksimaalselt ära, mis meil on,» lausus Kelk.