Kaja Kallas: Nursipalu harjutusväljakut on vaja laiendada

Peaminister Kaja Kallas ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis Jaanus Karilaiu küsimustele vastates, et Nursipalu harjutusväljakut on vaja laiendada, kuna kaitsevägi ja Kaitseliit peavad saama kollektiivse kaitse nimel riigi kaitseks soetatud ja liitlaste toodud relvasüsteeme harjutada.

«Keskpolügoon on juba praegu üle koormatud ja need harjutusväljakud, mis on olemas, ei ole piisavad,» märkis peaminister. Kallas rõhutas, et harjutusväljakuid on vaja laiendada, ent seda ei saa teha kiirendatud korras, vaid õigusriigile kohaselt eeldab see seadusemuudatust, mida aga praegune riigikogu koosseis alles jäänud kahe töönädalaga enam teha ei jõua.

Kallas märkis, et Nursipalu harjutusväljaku laiendamise protsessi alustas Kaitseinvesteeringute Keskus, kes suhtles kohalikega, et leida lahendusi, kuidas nende huve vähem riivata.

Peaminister märkis, et kui oli selge, et kollektiivne kaitse siin NATO otsusel laieneb ning soetame enda kaitsmiseks täiendavaid sõjalisi vahendeid, mida on vaja harjutada, siis oli selge ka see, et harjutusväljakuid on vaja laiendada. «Teatavasti selle [kohalikega suhtlemise] kaardistuse käigus see harjutusala on juba vähenenud 12 000 hektarilt 10 000 hektarile – just selleks, et inimeste huve võimalikult palju arvestada,» osutas Kallas.

Peaminister nentis, et eriplaneering võtab kuus kuni kaheksa aastat, kuid arvestades Venemaa täiemahulist sõda Ukrainas ja Välisluureameti raportis öeldut, et paus pärast sõda võib olla neli aastat, tuleb edasi liikuda kiiremini.

Ta lisas, et praegune riigikaitseline erand seaduses on liiga kitsas ja selle kasutamiseks tuleb seda täiendada. Kuna riigikogu seda seadusemuudatust enne valimisi menetleda ei jõua, siis on Kallase sõnul õige, et seda tehakse pärast valimisi.

Peaminister vastas veel Helle-Moonika Helme küsimusele olukorra kohta riigis, Peeter Ernitsa küsimusele nälgimise kohta, Marek Jürgensoni küsimusele elanike õiguste kohta oma kodule ja Anneli Oti küsimustele Nursipalu harjutusväljaku laiendamise kohta.

Tervise- ja tööminister Peep Peterson vastas Tõnis Mölderi küsimusele erakorralise meditsiini osakondade, Paul Puustusmaa küsimusele töötukassa töökassaks nimetamise ja Kalle Grünthali küsimusele laste immuniseerimise kohta.