Ülemsootska talu võõrustab festivali

Teatavaks on saanud kolmandik artistidest, kes sel suvel festivalil üles astuvad. Välisriikidest on saabumas Sevdaliza (Iraan/Holland), Rosie Carney (Iirimaa), German Superfin (Läti) ning Cédric Hanriot (Prantsusmaa). Eesti muusikutest esinevad aga näiteks Orelipoiss, Elephants From Neptune, Florian Wahl, Oopus, Säm, The Boondocks ja Shira.