Põlvamaa lühiuudised

Vald tänas lasteaednikke

Põlvamaa ristimets võeti kaitse alla

Lõuna-Eesti ristimetsad, sealhulgas Moorimäel asuv, on väheste tunnusmärkidena säilinud kunagi palju laiemalt levinud matusekombestikust, mille osana tehti matuste käigus tee kõrval kasvavale puule rist.Ristilõikamise traditsiooni on esmakordselt Eestis kirjeldatud 17. sajandil. Ristipuud ja -metsad pole olnud olulised mitte ainult matuste ajal, vaid need on kohad, kus surnut meenutatakse ja mälestatakse ka hiljem. Moorimäe ristipuudel on vanemaid ja uuemaid riste, vastavalt matuste toimumise ajale. Eriaegsete ristide kooseksisteerimine näitab traditsiooni elujõulisust. LEPM