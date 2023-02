Valgamaa lühiuudised

Otepääl leidis aset sõbrapäevalaat

Osta sai kala, liha, küpsetisi, jahusid, köögivilja, marjatooteid, käsitööd ja riideid. Mitmed külastajad kiitsid võimalust osta just kohalikku kaupa. Tuldi ka niisama uudistama ja lastega sõbrapäevakaarte meisterdama. Huvi oli suur, ostlejaid üle neljasaja.

«Nüüd tuleb meil jätkata turuharjumuse juurutamist Otepääl,» ütles laada peakorraldaja Merike Kukk. «Uus laadapäev on plaanitud juba 12. märtsiks.»

Vallavanem Jaanus Barkala märkis, et laat läks igati korda. «Tunnustan igati Otepää külade ühendust ja kõiki neid, kes võtsid laata eest vedada. Loodan, et meie kogukonnalaat läheb edukalt käima ja kevade edenedes on turuhoone nii ostjaid kui ka müüjaid täis.»