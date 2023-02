PPA vahetab välja Selverites väljastatud ID-kaardid

RIA hinnangul tuli kauplustes väljastamine peatada, sest uuele dokumentide väljastamise viisile, millega ühtlasi väljastatakse ka e-allkirjastamise sertifikaate, ei ole audiitor ega RIA saanud veel oma heakskiitu anda.

«Selleks, et riik saaks väljastada dokumente ühes PIN-koodiümbrikutega ehk need oleks elektrooniliselt kasutatavad, tuleb teenusepakkujal esitada RIA-le vastav teave ning sõltumatu audiitori hinnang, mis kinnitab, et väljastamine vastab Eesti ja Euroopa Liidu kehtestatud nõuetele. Kuna RIA-le ei ole sellist teavitust ega audiitori vastavushinnangut esitatud, ei ole teenusepakkujal õiguslikku alust väljastada ID-kaarte ning dokumendi kiibil asuvaid sertifikaate kauplustes,» ütles RIA järelevalveosakonna juhataja Ilmar Toom.

«Dokumentide ja sertifikaatide väljastamisega Selverites võib jätkata, kui on olemas vajalikud kooskõlastused audiitorilt ja RIA-lt ning kõik dokumentidega seni tehtud tehingud on õiguspärased ning seni antud allkirjad jäävad kehtima,» lausus järelevalveosakonna juhataja ning kinnitas, et dokumentide turvalisusele ei ole etteheiteid.

ID-kaartide väljastamist alustati kuue Selveri infoletis 27. jaanuaril. Eilseks on Selveritesse tellitud 1748 ID-kaarti, millest inimestele on kätte antud ligikaudu 1100. Samuti on Selverites välja antud 92 elamisloakaarti ja 16 digitaalset isikutunnistust.