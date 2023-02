Järgmisest nädalast hakatakse saatma valimiste teabelehti

Teabeleht kannab infot valimiste aja ja hääletamisõiguse kohta, samuti on lehel märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad valija elukohajärgses omavalitsuses või Tallinna linnaosas.

Need, kel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või on e-posti aadress rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga. Nendele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil.

Valijatele määrati valimisringkond nende aadressiandmete alusel, mis olid rahvastikuregistris 3. veebruari seisuga. Kui inimesel üldse puuduvad elukoha andmed rahvastikuregistris ja teda ei ole sel põhjusel valijate nimekirjas, ei ole võimalik hääletusel osaleda. Selleks, et oma hääl siiski anda, tuleb oma elukoht kiiresti kohaliku omavalitsuse poole pöördudes registreerida. Võimalik on kasutada ka e-teenust rahvastikuregistri e-teenuste portaalis rahvastikuregister.ee.

Riigikogu valimistel saavad oma hääle anda valimispäevaks 18-aastaseks saanud Eesti kodanikud.

Riigikogu valimised toimuvad 5. märtsil.

Valimisnädal algab esmaspäeval, 27. veebruaril ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda ka elektrooniliselt.