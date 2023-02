Kaitseliidu Põlva malev ja malevkond kingivad ukrainlaste toetajatele riigilipud

Toomas Heering, Jaan Konks, Indrek Käo, Leo Kütt ja Mihkel Peedimaa on mehed, kes pole lisaks rahalisele abile pidanud paljuks Ukrainas kohapeal käimist, et aidata Põlva maakonna sõpruspiirkonnas Kulikivkas elavaid inimesi. Sõja algusest on Kulikivkas käidud kahel korral ning uus reis uue abisaadetisega ootab peagi ees. Nimetatud mehed panustavad ukrainlaste abistamisel ka Eestis, pakkudes siia saabunud sõjapõgenikele meie piirkonnas tööd. Nad on elav eeskuju sellest, et sõpru ei jäeta hätta. Seda hindavad ka Kulikivka administratsiooni liikmed, kes on toimunut kajastanud koduleheküljel ja sotsiaalmeedias, mis annab kinnituse, et osutatud abi on jõudnud õigesse kohta.