Eestlastel on taas head võimalused Tartu Maratoni võitmiseks

Pühapäeval toimuva Tartu Maratoni 63-kilomeetrise põhidistantsi peafavoriidid on eestlased. Stardis on eelmisel aastal kiireimate eestlaste hulgas lõpetanud Henri Roos ning Kalev Ermits. Naistest on maratonile tulemas mitmekordne olümpiavõitja Justyna Kowalczyk-Tekieli (POL) ning kolmekordne Tartu Maratoni võitja Tatjana Mannima.