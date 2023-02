Otepää saatis sõpruspiirkonnale Ukrainas kolm generaatorit

Lisaks generaatoritele saadeti teele meditsiinilisi tarvikuid, mida saab kasutada erakorralises olukorras, ja Sangaste Linnase poolt annetatud Heleni kiirkaerahelbeid. Generaatorid lähevad lasteasutustesse ja kiirabijaamadele.

«Kolm generaatorit pole ehk väga palju, aga sellise väikese omavalitsuse jaoks, nagu Otepää, on see oluline panus. Kui saame kasvõi natukenegi leevendada sealset olukorda, on meil selle üle väga hea meel,» ütles Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits.

Otepää vallavalitsus ja Palanka omavalitsus (Umani rajoon, Tšerkassõ oblast) sõlmisid 2019. aastal koostööleppe, mille sisuks oli omavahelise koostöökogemuse vahetamine ja Eesti omavalitsuste kogemuse edastamine reformide läbiviimisel ja koostöö alal Euroopa Liiduga.