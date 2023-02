Toidupank jagas mullu abivajajatele rekordkoguse toitu

Toidupank jagas 2022. aastal 4,2 miljonit kg toitu, mis on võrreldes tunamullusega miljoni võrra rohkem.

Üha rohkem toiduaineid jagatakse abivajajatele ka Põlva, Valga ja Võru Toidupangas. Kui 2021. aastal jagati Põlvas 33 975 kg toiduabi, siis mullu 50 394. Valgas on vastavad näitajad 117 585 ja 191 000 ning Võrus 83 637 ja 149 998 kg.

Toidupanga tegevjuhi Piet Boerefijni sõnul moodustab suurema osa jagatud toidust päästetud toit, kuid sel aastal sai Toidupank palju abi kahel korral toimunud toidukogumispäevadest, mille tulemusena jõudis Toidupanka üle 77 000 kg toitu.

«Möödunud aastal tõusis Toidupangast abi saavate inimeste hulk võrreldes 2021. aastaga 37 protsenti,» ütles Boerefijn. Ta lisas, et seetõttu on tulnud teha üle Eesti mitmeid arendusi ja muuta seniseid süsteeme efektiivsemaks. «Suvel lisandus Rapla Toidupank, mis on kuueteistkümnes Toidupank Eestis. Samuti soetasime juurde kolm külmikautot, et saaksime rohkem toitu päästa ja katta suurenenud vajaduse toidu järele.»

Keskmiselt sai eelmisel aastal Toidupangast igal nädalal abi 19 604 inimest. Alates eelmise aasta märtsist lisandusid abivajajate hulka ukrainlastest sõjapõgenikud, kes moodustasid kõikidest abivajajatest hinnanguliselt 25 protsenti.

Lisaks sellele jagati Toidupanga tegevjuhi Piet Boerefijni kinnitusel rekordkogus Euroopa Liidu ostetud toiduabi. «Nelja korraga jagasime 84 207 toiduabi komplekti,» sõnas Boerefijn, kelle sõnul toob tänavune aasta tõenäoliselt abivajajaid veel juurde.

Lähiajal on Toidupangal plaanis korraldada annetuste kogumiseks heategevusõhtusöök «Lapsed söönuks» 30. märtsil Siidrifarmis ning toidukogumispäevad 14.-15. märtsil üle Eesti.