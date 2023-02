Lustiline looming kohtub konkursil

Teemavalik on seotud üle-eestilise käsitööliidu aastateemaga «Pealekasv». On ju lapsed ja noored need, kellest loodetakse, et ka nemad hindavad elus nii isetegemise oskust kui ellujäämise kunsti. Nende mõtlemisjulgus ja käsitööoskus lubavad valmistada erilisi ja ainulaadseid asju, mida vabrikutes ei tehta.