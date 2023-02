Meistritiitleid tuli nii Võrru kui Valka

Võru klubi Lõunalõvi noored tõid Eestimaa kagunurka üheksa medalit, millest kaks olid kuldsed, neli hõbedased ja kaks pronksikarva. Nagu tõdes klubi eestvedaja ja treener Heini Allikvee, võib sellist medalite hulka pidada klubi puhul tavapäraseks. «Eks meil mõnikord on ka halvemini läinud, aga vahel ka paremini.»

Meistritiitli tõid Võru klubile U20 vanuseklassis võistelnud Kristjan Timuska kõrgushüppes ja Miia Tillmann sama vanuseklassi neidude teivashüppes. Lisaks võitis Tartus Hugo Treffneri gümnaasiumis õppiv ja Harry Lembergi käe all treeniv Tillmann 60 meetri tõkkejooksus hõbemedali. 60 meetri jooksus oli neiu viies. Allikvee sõnul on Tillmann sedavõrd võimekas, et võib teivashüppes medali võita ka sel nädalal peetavatel täiskasvanute Eesti meistrivõistlustel.