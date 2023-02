Noored lõunaeestlased säravad teadussaates

Värska lähedalt hiljuti Tartusse kolinud Toom, kes on nüüd Miina Härma gümnaasiumi abiturient, langes küll natuke aega tagasi saatest välja, kuid jõudis enda kinnitusel saada kolme eelnenud nädala jooksul väga palju uusi teadmisi.

«Tehnika on mind alati paelunud,» nentis Toom. «Käisin väiksena Värskas ka robootikaringis, kus ehitasime roboteid, mis täitsid mitmesuguseid ülesandeid. Ja võitjad said auhindu,» meenutas ta teadushuvi algust. Noormees lisas, et neil oli kodus palju vanu arvuteid, millega poisipõlves mängitud sai.