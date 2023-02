Platvormi kaudu teenitud tulu tuleb deklareerida

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud MTA-le teada andmete põhjal. Kui eeltäidetud andmetes on ebatäpsusi, näiteks kinnisvara, mille müügilt tulumaksu tasuma ei pea, tuleks see inimesel endal kustutada. Kuid ka vastupidi: kui teenitud tulu on deklaratsioonist puudu, näiteks on teenitud tulu platvormil, saadud üüritulu, välistulu või ümbrikupalka, tuleb need andmed endal sisestada.

«Äpi kaudu teenitud tulu tuleb deklaratsioonil kindlasti välja tuua. Tulumaks tuleb tasuda nii aktiivsest tegevusest tekkinud tulult, näiteks toidukulleritel ja autojuhtidel, kui ka vara kasutada andmisest tekkivalt üüri- ja renditulult,» ütles maksu- ja tolliameti (MTA) füüsiliste isikute teenusejuht Annika Oja.

Kui platvormihaldur on ise töötaja pealt maksud tasunud ja MTA-le andmed edastanud, kajastuvad need deklaratsioonis koos palgatuludega. Kui tabel eeltäidetud ei ole, tähendab see, et platvorm ei ole makstud tasult tulumaksu kinni pidanud ning inimestel tuleb saadud tulu ise deklaratsioonile lisada.

Deklareerida tuleb ka platvormide kaudu majutusteenuse osutamisest teenitud tulu, millelt väljamakse tegija ei ole tulumaksu kinni pidanud. Saadud tulu tuleb deklareerida tabelis 5.6 ning kui platvormihaldur on andmed MTA-le esitanud, on tabel eeltäidetud. Veenduda tuleb, et andmed on õiged, vajadusel andmed täiendada ja sellelt tulult tulumaks tasuda.