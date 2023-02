Valga sumotorid kutsuti vastuvõtule

EOK president Urmas Sõõrumaa ütles oma tänukõnes, et noorte saavutused rahvusvahelistel tiitlivõistlustel tegid täiskasvanutele silmad ette. «Eesti tegi järjekordse rekordi – medalirekordi, sest koos täiskasvanutega võitsite 2022. aastal 327 medalit. Kui vaadata nüüd, kes ja kui palju võitsid, siis noored tõid sellest 191 medalit ning 27 MM-kulda ja 23 EM-kulda. See tähendab, et meil on edaspidi vaja ilmselt teie tänamiseks suuremat lava.»