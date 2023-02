Valgamaa setode kokkuhõikamine läks korda

Väga hästi läks Veesaare tõdemusel sellega, et ka Lüllemäe kultuurimaja juhataja Ene Kaas on seto. Temal olid kohv ja tee juba valmis keedetud, kui igaüks oma suupistetega lauda katma asus. «Laud sai tõesti uhke. Kõige maitsvam oli Uibomägi Kuldari tehtud sõir,» kinnitas Veesaar

Setosid on rahvaloenduse järgi 12 000, aga Setomaal elab vaid 3000 inimest ja nemad pole sugugi kõik setod. Nii sündiski mõte, et ka ülejäänud setod võiksid endast märku anda, et saaks koos leelotada, juttu ajada ja kirmast pidada. Sellised ühistegevused aitavad ju hoida alles keele, kultuuri ja pärimuse.